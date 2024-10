Crosetto: Quanto successo alla missione Unifil è inaccettabile

Milano, 10 ott. (askanews) - "La situazione in quella parte di Libano ci preoccupa non da oggi, ma quel che che è successo tra ieri e oggi è totalmente inaccettabile". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa dalla sala stampa di Palazzo Chigi, a Roma in me...

Milano, 10 ott. (askanews) – “La situazione in quella parte di Libano ci preoccupa non da oggi, ma quel che che è successo tra ieri e oggi è totalmente inaccettabile”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa dalla sala stampa di Palazzo Chigi, a Roma in merito a quanto accaduto alla missione Unifil in Libano.

“Le Nazioni Unite e l’Italia non possono prendere ordini da Israele”, ha aggiunto Crosetto. “Abbiamo chiesto spiegazione degli atti avvenuti. Il motivo per cui sono stati sparati questi colpi e abbiamo preteso di saperlo ufficialmente. L’ambasciatore non era in grado di fornire spiegazioni”.