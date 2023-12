Crosetto: rispetto per magistratura, preoccupato da alcune tendenze

Roma, 19 dic. (askanews) – “Il mio non è stato un attacco alla magistratura, perché io ho un profondo rispetto per l’ordine della magistratura. Le mie sono state alcune riflessioni e preoccupazioni riguardo ad alcune tendenze che vedo emergere nelle discussioni dei magistrati, non emergere in modo carbonaro, emergere in modo evidente”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’aula della Camera, sull’informativa sulle ‘recenti dichiarazioni relative alla magistratura rilasciate alla stampa’.

“Ho capito che da parte della magistratura esiste la percezione di un attacco. Io penso che nessun potere o organo dello Stato debba sentirsi sotto attacco da parte di un altro; e che tutti gli organi costituzionali debbano operare nella libertà istituzionale. Proprio per questo alcune dichiarazioni mi hanno preoccupato”.