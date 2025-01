Crosetto visita il Vespucci in Arabia Saudita, ultima tappa del tour

Roma, 27 gen. (askanews) – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inaugurato oggi il Villaggio Italia a Gedda, ultima tappa del tour internazionale di Nave Vespucci, prima del rientro nel Mediterraneo. “L’approdo a Gedda di Nave Vespucci, il veliero più bello di sempre, che sta circumnavigando il Mondo, in un viaggio esaltante e mozzafiato, non è solo il simbolo e la bandiera delle eccellenze italiane che solcano mari e oceani ma sottolinea ed esalta anche un momento importante nei rapporti tra Italia e Arabia Saudita, testimoniato proprio in questi giorni dalla visita, a Gedda, della nostra Presidente del Consiglio e di molti Ministri. I nostri due Paesi condividono molti valori, in particolare l’importanza che sempre attribuiamo alla parola data, all’amicizia, alla diplomazia e al rispetto del diritto internazionale. Questo legame costituisce uno dei tanti pilastri che rafforzano il rapporto di amicizia tra le nostre Nazioni. Un rapporto che implica anche importanti responsabilità comuni, soprattutto in tema di pace e stabilità internazionale. Come ho detto altre volte, i progressi dei nostri popoli non dipendono solo da ciò che accade all’interno dei nostri confini, ma anche da quanto avviene intorno a noi. I percorsi di pace si costruiscono solo grazie e attraverso l’impegno condiviso dell’intera comunità internazionale” ha detto il Ministro Crosetto.

“Oggi celebriamo l’ultima tappa del tour di Nave Vespucci al di fuori del Mediterraneo. Un progetto che inizialmente sembrava quasi irrealizzabile. Ma grazie all’impegno di molti – che oggi desidero ringraziare – è diventato realtà. Ci siamo resi conto di come una nave possa essere un incommensurabile simbolo di amicizia, un luogo d’incontro tra popoli e un palcoscenico unico per raccontare la nostra cultura, arte, storia. Non solo quella legata alla Difesa, ma quella che rappresenta l’Italia intera: una cultura fondata sul dialogo e sul rispetto per gli altri. Il nostro impegno – di cui il giro del mondo del Vespucci è un tassello fondamentale – va in questa direzione: costruire ponti e favorire il confronto. Vogliamo piantare alberi della cui ombra godranno i nostri figli e i nostri nipoti.”

Durante la visita ufficiale il Ministro ha avuto inoltre un incontro con l’Assistant Minister of Defence, Talal bin Abdullah bin Turki Al-Otaibi, occasione per consolidare la collaborazione e le relazioni tra l’Italia e l’Arabia Saudita. “Colloquio positivo e ricco di prospettive” ha detto il Ministro Crosetto, che ha poi aggiunto “Abbiamo riscontrato la comune volontà di lavorare insieme per affrontare la complessa situazione geopolitica attuale e in particolare per garantire stabilità al Medio Oriente. E’ stata una utile occasione per approfondire temi di comune interesse come la cooperazione nel settore industriale della difesa e la collaborazione tra le nostre Forze Armate, in particolare nel settore della formazione”.

L’incontro di oggi si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla presenza della Nave Amerigo Vespucci a Gedda, trentatreesima tappa del tour mondiale della nave scuola, e del Villaggio Italia, l’evento internazionale itinerante che promuove le eccellenze italiane in settori chiave come arte, cultura, gastronomia e innovazione. Il prossimo mese il veliero inizierà il tour Mediterraneo che costeggerà l’Italia, da Trieste a Genova, dove rientrerà ufficialmente il 10 giugno.