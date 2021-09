Crossfit a casa: come farlo in modo ottimale

Fare crossfit a casa è assolutamente possibile, ma per riuscirci nel modo migliore possibile sono necessari strumenti e attrezzi adeguati agli esercizi.

Non sempre si ha tempo e voglia di andare in palestra ad allenarsi. Per questa ragione, una disciplina come il crossfit si può anche praticare a casa con esercizi adeguati e i giusti consigli in modo da farlo correttamente.

Qui si può trovare una serie di suggerimenti e idee per svolgere bene gli esercizi e l’abbigliamento adatto.

Crossfit a casa

La vita frenetica e il lavoro stressante non sempre permettono di dedicare del tempo all’allenamento. Per chi non vuole rinunciare al piacere di allenarsi, è bene sapere che gli esercizi di crossfit si possono anche eseguire a casa, magari nella propria stanza o giardino. Sono esercizi adatti per ogni livello: dai neofiti sino agli esperti in modo da avere un workout che sia chiaro e completo.

Sebbene sia un allenamento che richiede impegno e tanta fatica, è possibile fare gli esercizi a casa praticando questa disciplina. Una disciplina che, se praticata con costanza e impegno, permette di ottenere ottimi benefici e risultati, ma deve essere unita a una sana e corretta alimentazione. Per farlo a casa, è possibile anche seguire un programma di fitness su Youtube in modo da svolgere bene gli esercizi.

Sono esercizi di crossfit che è possibile svolgere a casa e che si possono fare con o senza attrezzi.

Tra i più usati, vi sono la kettlebell, gli elastici, i pesi, i manubri, ma anche i dischi peso, le panche, le corde, le palle mediche, ecc. Uno degli esercizi che si possono fare senza l’ausilio di strumenti è il sit up che stimola sia i muscoli addominali che quelli dell’anca. Basta sdraiarsi su un tappetino con le ginocchia piegate e i piedi ben piantati a terra sollevando il busto.

Un altro esercizio da fare a casa sono i lunge che tonificano i muscoli delle gambe e dei glutei. Partendo dalla posizione eretta, bisogna portare avanti la gamba destra flettendo il ginocchio e poi tornare alla posizione originale. In seguito, ripetere il movimento passando dalla gamba destra alla sinistra. Si può anche aumentare il carico con un bilanciere che aiuta a massimizzare i benefici.

Crossfit a casa: consigli

Considerando anche i costi esosi dell’abbonamento in palestra, sono molti che preferiscono praticare il crossfit in casa. Per poterlo fare, è bene adoperarsi e seguire una serie di consigli utili in modo da svolgere bene ogni sessione di allenamento e di esercizi. Prima di tutto, è bene trovare un luogo, che può essere la stanza o anche la sala in modo da praticare questa disciplina.

Lo scantinato o garage di casa sono perfetti. Si ricorda che il luogo deve essere alquanto ampio in modo da posizionare i vari strumenti e materiali, oltre ad avere lo spazio necessario che permetta di eseguire i movimenti in totale libertà. Si consiglia di comprare quello che è davvero necessario per praticarlo cercando di non spendere troppo.

Bisogna poi fornirsi di alcuni strumenti e attrezzi che sono essenziali per praticare questa disciplina. Il bilanciere e i dischi sono essenziali per qualsiasi tipo di allenamento, dallo squat sino al powerlifting. La kettlebell è un altro attrezzo che non può mancare in quanto permette di svolgere tantissimi movimenti: swing, snatch, ecc.

La palla medica può essere una opzione per chi punta ad allenamenti di crossfit che hanno l’obiettivo di aumentare la forza. Gli ABS mat sono dei materassini ergonomici che aiutano a eseguire nel modo migliore i sit up proteggendo la schiena da furti e lesioni. Infine gli anelli da montare al soffitto per eseguire i ring muscle up, movimenti specifici.

Crossfit a casa: migliori strumenti

Per allenarsi a casa e praticare questa disciplina si ha bisogno di attrezzi e strumenti disponibili sul sito di Amazon con offerte e sconti. Cliccando sulla foto si visualizzano le informazioni riguardo l’articolo. Qui una breve classifica con i tre migliori strumenti di crossfit con una descrizione tra quelli più desiderati e venduti tra gli utenti.

1)Elastici fitness set fasce di resistenza

Sono un set di 5 bande elastiche che permettono di aumentare la resistenza e la forza dei muscoli e dei pettorali. Sono attrezzi di vario colore a seconda del peso: giallo corrisponde a 4.5 kg, verde 9 kg, rosso 13.5 kg, blu, 18 kg nero 22.5 kg. Si possono usare sia da soli, ma anche combinare insieme per aumentare i vari esercizi e allenamento. Molto robuste e resistenti tonificano le gambe, il petto, i dorsali, ecc.

2)PrimaFit pro spid corda per saltare

Una corda per saltare per un allenamento fluido e leggero che brucia le calorie, fa perdere peso e si adatta a una disciplina come il crossfit. Di ottima qualità e con design ergonomico, maniglia antiscivolo per una presa perfetta durante le sessioni di allenamento. Si possono anche integrare altri pesi. Disponibile nei colori nero, blu e rosso. In vendita con il 20% di sconto.

3)Tomshoo set fitness addominali

Un kit che comprende vari attrezzi, tra cui le maniglie antiscivolo, la corda per saltare, il tappetino per le ginocchia e i vari esercizi. Un kit con attrezzi dalle impugnature ben estese che forniscono un movimento maggiormente fluido. Le maniglie sono resistenti e facili da montare. Le impugnature sono in schiuma e assorbono il sudore. Portatile. In sconto con il 32%. Un prodotto di Amazon’s Choice.