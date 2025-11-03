Crossover fra Wonder Woman e Captain America, l'autore: "Due guerrieri"

Lucca, 3 nov. (askanews) – Il nuovo Captain America porta la firma di Chip Zdarsky, alias lo scrittore, giornalista e illustratore canadese Steve Murray, autore del rilancio della serie insieme col disegantore italiano Valerio Schiti, edito da Panini Comics. L’autore dal Lucca Comics&Games ha parlato dei suoi progetti, fra cui una chicca: una storia breve che vede protagonisti di un crossover Wonder Womane e proprio Captain America.

“Quando mi hanno contattato per il crossover DC/Marvel, sapevamo già che avremmo avuto Wonder Woman, quindi si sono chiesti con chi avremmo dovuto metterla in coppia.

E aveva molto senso che fosse Captain America, per via del legame con la Seconda Guerra Mondiale – ha spiegato ad askanews – Anche simbolicamente, la stella sul petto, la stella di Wonder Woman, aveva senso. E sì, mi piace il fatto che siano entrambi guerrieri, giusto? Sono soldati in un certo senso. Quindi metterli a confronto mi è sembrata una buona opportunità”.