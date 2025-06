Crotone accoglie 46 migranti: la Louise Michel sbarca dopo 40 ore in mare

È un arrivo che non passa inosservato. Questa mattina, al porto di Crotone, la nave Louise Michel ha portato a terra 46 migranti, stanchi ma salvi dopo un lungo viaggio durato quasi 40 ore. Questi naufraghi fanno parte del gruppo di 197 persone soccorse tre giorni fa nel canale di Sicilia, al largo delle coste libiche, e trasferite su una motovedetta della Guardia costiera, dirette inizialmente a Lampedusa.

Il viaggio e il soccorso

La Louise Michel, un’imbarcazione acquistata con i proventi di un’opera dell’artista Banksy, è stata al centro di questa drammatica operazione di soccorso. L’equipaggio, composto principalmente da donne, ha affrontato il mare aperto per garantire la sicurezza dei naufraghi, compreso un gruppo di dieci minori e una neonata. Lo sbarco è avvenuto in un contesto di crescente tensione riguardo alla gestione dei migranti nel Mediterraneo.

Arrivati a Crotone poco dopo le 8 del mattino, i migranti sono stati accolti da un’operazione di sbarco coordinata dalla Prefettura. Le forze dell’ordine, insieme all’ufficio immigrazione della Questura e alla Polizia scientifica, hanno lavorato per garantire che tutto procedesse senza intoppi. Il intenso lavoro di squadra ha permesso di gestire l’afflusso di persone in modo efficace, nonostante le difficoltà.

Le condizioni dei migranti

All’arrivo, i migranti sono stati sottoposti a controlli sanitari dal personale dell’Ufficio vulnerabilità dell’Asp di Crotone. Fortunatamente, non sono stati riscontrati problemi di salute significativi. Le persone sbarcate provengono da diverse nazioni: 23 dall’Eritrea, 18 dal Pakistan, 3 dalla Somalia e 2 dal Bangladesh. Un mix di storie e speranze, unite dal desiderio di trovare un futuro migliore.

Un’accoglienza difficile

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, un luogo che già ospita numerosi altri richiedenti asilo. Qui, dovranno affrontare un nuovo capitolo della loro vita, in un contesto complesso e a volte ostile.

Riflettendo sulla situazione

La questione dei migranti nel Mediterraneo rimane un tema scottante. Le operazioni di soccorso come quella della Louise Michel mettono in luce le difficoltà e le sfide di una crisi umanitaria che continua a crescere. Quanto durerà questa emergenza? E quali misure saranno adottate per affrontare le cause alla radice di questi spostamenti forzati? Domande che rimangono aperte, mentre il mondo osserva, spesso in silenzio.