Crowdfunding: Lirecento apre campagna su Mamacrowd, hard cap 1,1 mln (2)

(Adnkronos) – Lirecento, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 500.000 euro e che vanta nella sua compagine sociale Rocket Internet, la società con un market cap di 30Bn di euro – che ha investito in alcune delle start up di maggior successo tra cui Zalando – ha infatti prospettive ambiziose e un business plan che prevede di raddoppiare il fatturato nel 2021 e di arrivare a superare i 7 milioni di fatturato nel 2023.

"L’emergenza sanitaria ha messo tutti alla prova: abbiamo dovuto fare i conti con la chiusura degli store mentre il canale digitale ha mantenuto un trend di crescita" spiega Carlo Battaglino, Co-founder e Ceo di Lirecento. "Stiamo tornando ai livelli di fatturato pre covid, vediamo dei segnali evidenti di ripresa e di ritorno alla spesa, per questo – aggiunge il manager- pensiamo che sia il momento perfetto per lanciare la nostra campagna di equity crowdfunding, finalizzata ad aumentare gli investimenti in digital marketing e ad aumentare la presenza dei negozi fisici monomarca".

"Un anno difficile e ricco di insidie quale è stato il 2020 ci ha permesso di fortificare il rapporto diretto con i nostri clienti" sottolinea Luca Labbadini, co-founder e Coo di Lirecento.