Crowne Plaza Padova: l’hotel MICE-oriented che ha fatto degli eventi la propria passione

1400 mq di centro congressi, tecnologie all’avanguardia, un team appassionato e una posizione strategica sono gli elementi che qui assicurano il successo di ogni evento

Padova, 5 giugno 2023: l’hotel Crowne Plaza Padova, è una moderna struttura 4 stelle contraddistinta da numerosi servizi MICE-oriented. Tanti gli elementi che contribuiscono a fare di questo business hotel a Padova la location ideale per organizzare eventi in Veneto, primo fra tutti la grande passione per l’ospitalità che accomuna i membri dello staff: che ci si trovi in viaggio per lavoro o per piacere, qui si viene sempre accolti con un sorriso. Oltre a questo, il brand Crowne Plaza – parte della catena internazionale IHG Hotels & Resorts – che grazie alla sua forte vocazione MICE è in grado di garantire elevati standard in fatto di meeting ed eventi.

Anche la posizione strategica gioca un ruolo importante nella scelta della location per un evento. Trovandosi a soli 30 minuti dai principali aeroporti del Nord-Est e a poche centinaia di metri dall’uscita Padova-Ovest, il Crowne Plaza Padova è facilmente raggiungibile e consente di coniugare un evento con la scoperta della città e dei Colli Euganei. Tanti quindi gli spunti per svolgere attività di team building o post-congress.

Molteplici sono i servizi MICE-oriented che l’ospite trova in hotel: primo fra tutti il centro congressi da 1400 mq che conta ben 16 sale modulabili – tutte dotate di luce naturale – perfette per piccoli e grandi eventi. La plenaria, ad esempio, arriva a ospitare fino a 450 ospiti per singolo evento. Inoltre, anche la disposizione degli spazi fa la differenza: le sale maggiori si trovano infatti al piano terra, garantendo l’accessibilità agli ospiti con ridotta mobilità.

Grazie alle dimensioni importanti del centro congressi, al Crowne Plaza Padova è la scelta ideale per organizzare meeting ed eventi a Padova:, dal convegno medico-scientifico ad eventi aziendali ed ancora fiere ed esposizioni, cene di gala e molto altro. A prescindere dalla natura dell’evento, la presenza del Meeting Director e di un team tecnico garantiscono un’assistenza continua.

Da non trascurare infine i momenti di break, dove ad aggiungere più gusto ad ogni occasione d’incontro ci pensa il Ristorante AQuattro, il ristorante interno dell’hotel, in grado di conquistare il palato dei partecipanti all’evento con menù creati ad hoc che accompagnino i diversi momenti della giornata: dalla colazione di lavoro al coffee break, terminando con la cena.

HNH Hospitality

HNH Hospitality è uno dei principali operatori indipendenti italiani nel segmento della gestione di hotel e resort a 4 e 5 stelle.

Nato nel 1999 dall’intuito imprenditoriale e dall’esperienza alberghiera della famiglia Boccato, oggi il Gruppo conta sedici property, situate in città come Milano, Verona, Padova, Trieste, Bologna e Gorizia, e in destinazioni a più forte vocazione turistica come Roma, Venezia, Jesolo, Sicilia e Sardegna. Gruppo giovane e dinamico, dove passione per l’ospitalità, continua ricerca di innovazione, coniugata a efficienza economica e costante miglioramento della qualità, guidano la gestione e le scelte di sviluppo. Lo sviluppo nelle grandi città viene spesso accompagnato da grandi brand internazionali quali Hilton, IHG, Accor e Best Western, attraverso contratti di franchising.

Per maggiori informazioni:

www.hnh.it

LinkedIn HNH Hospitality

Per maggiori informazioni stampa HNH Hospitality e Crowne Plaza Padova

Sara Ferrari, tel +39 02669927.215 | mob +39 380 6905346, email: s.ferrari@aigo.it

Lucia Pierangeli, tel +39 02669927.211 | mob +39 344 0990006, email: l.pierangeli@aigo.it