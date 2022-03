Crozza-Berlusconi sul “non matrimonio” e “il non amico” Putin

Roma, 19 mar. (askanews) – “Benvenuti al mio ‘non matrimonio’, questa è la ‘non torta’, vuole una ‘non fetta’? (…) Villa Gernetto, Villa Gernetto (la villa dove aveva ospitato Putin, gli ricorda la voce fuori campo, ndr). Sì, mi manca tanto quell’uomo, è lì che ci siamo amati. È stato Putin la mia prima vera moglie, un amore vero, perché un pacifista che ha un rispetto così grande per la gente che avvelena non l’ho mai visto.

Chi è Putin scusi? Mi dispiace non lo conosco questo Putin, siamo non amici da almeno 20 anni!”: Maurizio Crozza nei panni di Silvio Berlusconi dopo il non matrimonio con Marta Fascina, cita il “non amico” Putin nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.