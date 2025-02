Crozza diventa Trump: Ecco Gazaland. I palestinesi? Tutti a Roccaraso

Roma, 5 feb. (askanews) – “Signori e Signore, benvenuti a TechnoGaza. Voglio parlarvi di un’opportunità fantastica… Questa è Gaza ora… E questa è Gazaland, inaugurazione nel 2027, un luogo fantastico, la Nuova Riviera, una specie di Ospedaletti”: Maurizio Crozza si prepara a tornare – venerdì 21 febbraio in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, con Fratelli di Crozza e veste i panni del presidente americano Donald Trump, improvvisato immobiliarista che annuncia il progetto della trasformazione di Gaza in Gazaland.

“Cosa? I palestinesi? – prosegue conversando al telefono – No, non si preoccupi, tutti a Roccaraso!”.