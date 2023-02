Home > Askanews > Crozza: il discorso di Zelensky che non vedrete a Sanremo Crozza: il discorso di Zelensky che non vedrete a Sanremo

Roma, 7 feb. (askanews) – Dopo i nuovi personaggi anticipati online nelle scorse settimane arriva da Maurizio Crozza il video del Presidente ucraino Zelensky che non vedrete a Sanremo. Il comico tornerà da venerdì 24 febbraio in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, con il suo one man show “FRATELLI DI CROZZA” prodotto da ITV Movie per Discovery Italia.

Roma, 7 feb. (askanews) - Dopo i nuovi personaggi anticipati online nelle scorse settimane arriva da Maurizio Crozza il video del Presidente ucraino Zelensky che non vedrete a Sanremo. Il comico tornerà da venerdì 24 febbraio in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, con il suo one...