Crozza imita Berlusconi: stimo il mio amico “La Russa-Vaff…”

Roma, 15 ott. (askanews) – Maurizio Crozza torna nei panni di Silvio Berlusconi – nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – si giustifica sulle esternazioni su Ignazio La Russa: “Non sono mai stato arrabbiato, io ho una grande stima del mio amico ‘La Russa-Vaff…’ perché l’ho sempre chiamato così è un fatto di amicizia!”. Poi si sbizzarrisce su Meloni…

