Crozza imita Speranza: gli scienziati dicono che sono di sinistra

Roma, 17 set. (askanews) – Occhi sgranati e grande loquacità: Maurizio Crozza imita per la prima volta il ministro della Salute Roberto Speranza, tra i politici italiani con maggiore visibilità in questa pandemia. “Ministro i tamponi non sono gratuiti, lei è di sinistra”, dice la voce fuori campo. E Crozza-Speranza risponde: “Gli scienziati dicono che sono di sinistra”. E poi si esibisce in un rifacimento di “Musica leggerissima” di Colapesce-Di Martino, che si trasforma in “Sinistra leggerissima, Governo ma non troppo!”.

Il video di Crozza esce a una settimana esatta dal ritorno del suo “Fratelli di Crozza”, il 24 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. È la volta del Ministro Roberto Speranza che dichiara cantando, tra le altre cose: “Sono di sinistra leggerissima . Governo, ma non troppo!”