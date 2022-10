Roma, 1 ott. (askanews) – Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni – nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – e cerca pacatezza e riservatezza per governare, trasformandosi in Mario Draghi. Il risultato è esilarante.