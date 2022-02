Crozza nei panni della Casellati lancia l’appello ad Amadeus

Milano, 2 feb. (askanews) – Ancora una nuova, divertentissima maschera realizzata da Maurizio Crozza, pronto a tornare con “Fratelli di Crozza” da venerdì 18 febbraio sul Nove e in streaming su discovery+. L artista genovese veste questa volta i panni della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo la déb cle subita negli ultimi giorni: “Ho mandato seimila messaggi per essere eletta Presidente della Repubblica, ma non ce l ho fatta.

Quindicimila per fare Miss Italia, ma nessuna risposta ed è per questo che mi rivolgo a te, caro Amadeus: fammi cantare con Massimo Ranieri la serata dei duetti a Sanremo. Sia chiaro io quest anno qualcosa me la devo portare a casa, altrimenti invado l Ucraina insieme a Putin”.