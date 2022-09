Crozza per la prima volta nei panni del Nobel Giorgio Parisi

Roma, 13 set. (askanews) – In occasione del ritorno di “Fratelli di Crozza”, da venerdì 23 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza ha vestito i panni di un nuovo esilarante personaggio, il premio Nobel Giorgio Parisi: “La fisica è una scienza esatta, ci insegna come risparmiare il gas cuocendo la pasta. Sull’Everest, per esempio, l’acqua bolle a 70,5 gradi quindi noi fisici consigliamo agli italiani di andare a cucinare i fusilli in Nepal.

È un po’ scomodo… in effetti mi hanno dato il Nobel per la fisica, ma per la pasta no…”, ha ironizzato Crozza-Parisi.