Le Crypto e la Blockchain arrivano a Casa Sanremo con criptovaluta.it

Lo staff di criptovaluta.it sarà in Casa Sanremo per trattare argomenti legati al mondo della finanza e degli investimenti con altri ospiti prestigiosi.

In questo inizio di 2022 si fa un gran parlare di criptovalute. Con Bitcoin & C. in piana fase negativa, infatti, sono moltissime le persone che avendo investito nel corso del 2021 si stiano domandando se “la festa sia finita” e se sia arrivato il momento di cercare nuovi lidi.

Ma come ben sappiamo, farsi prendere dalle emozioni in un mondo complesso come quello della finanza è una pessima idea. Proprio per questo la presenza di criptovaluta.it all’interno di un contenitore importante come Casa Sanremo 2022, gioca un ruolo davvero molto importante.

Ma andiamo con ordine. Lo staff di criptovaluta.it, il sito web di riferimento in Italia sul mondo delle crypto, degli Nft e della blockchain, sarà presente a MoneyViz Privè, uno spazio all’interno di Casa Sanremo, dove saranno trattati argomenti legati al mondo della finanza e degli investimenti con ospiti prestigiosi. A criptovaluta.it spetterà il compito di parlare di argomenti con gli Nft, i token e tutte le principali tecnologie legate al mondo delle criptovalute su cui c’è un gran bisogno di chiarezza!

Qui di seguito il comunicato ufficiale con tutte le informazioni su quelle che saranno le modalità di intervento e gli ospiti che si alterneranno in questo spazio dedicato al mondo della borsa, degli investimenti e della finanza.

Criptovaluta.it, tra i principali siti web d’informazione sul mondo crypto in Italia, sarà presente a Casa Sanremo 2022. La nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022 al Teatro Ariston e sarà condotta da Amadeus, sarà anche un’occasione speciale per festeggiare il 15° anniversario di Casa Sanremo.

La Casa del Festival è l’area hospitality della prestigiosa competizione musicale italiana, un format a cura del Consorzio Gruppo Eventi dedicato alla Cultura e alla Comunicazione. L’edizione 2022, che prenderà il via domenica 30 gennaio alle ore 18.00, vedrà quest’anno un nuovo spazio accogliente e riservato con tantissimi ospiti all’interno del MoneyViz Privè, con un palinsesto esclusivo sul mondo degli investimenti e della finanza.

Tra i 25 ospiti che si alterneranno in brevi talk di 15 minuti ci sarà quest’anno anche Criptovaluta.it, protagonista di una speciale striscia dedicata al tema delle criptovalute. Si tratta di un’occasione unica per aumentare la conoscenza sulle tecnologie criptovalutarie, per parlare di una serie di aspetti legati a questo ambito come i crypto token, le reti blockchain, gli NFT e la finanza decentralizzata.

Gli ospiti di Criptovaluta.it a Casa Sanremo

La partecipazione di Criptovaluta.it a Casa Sanremo 2022 è un riconoscimento importante per il portale, un sito web d’informazione specializzato sulle criptovalute affermatosi rapidamente come il punto di riferimento in Italia nella crypto informazione. Oggi il sito web vanta oltre 9 milioni di utenti, un risultato significativo considerando come il settore criptovalutario costituisca ancora una nicchia seppur in forte crescita.

Tra gli argomenti trattati in modo professionale, chiaro e semplice ci sono le crypto-news giornaliere, oltre alle analisi e agli approfondimenti su NFT, tecnologie Blockchain, Bitcoin e le altre criptovalute, GameFi e il mondo DeFi. Per la Casa del Festival di Sanremo criptovaluta.it ha invitato ospiti illustri e specialisti esperti dell’universo crypto, i quali saranno intervistati da Gianluca Grossi, caporedattore del magazine online e profondo conoscitore del mondo criptovalutario.

Gli ospiti saranno presenti nel programma “CryptoTalks”, evento che sarà coperto con uno speciale ricco di contenuti e informazioni che sarà disponibile sul sito Criptovaluta.it. Tra i personaggi invitati ci sono l’esperto internazionale Giacomo Zucco, noto “Bitcoin maximalist”, Luca Boiardi della community Crypto Gateway, Lucia Quaglia community manager del più grande exchange al mondo Binance, Federico Rivi founder e autore di Bitcoin Train per trattare di Bitcoin e mining.

Da segnalare l’importantissima presenza del tattoo artist Gabriele Pellerone, uno dei più influenti artisti del tatuaggio realistico già ospite della Biennale di Venezia e rappresentato dall’Agora Gallery (una delle Vanity Gallery più famose di New York), per parlare del mondo NFT e Metaverse.

Oltre alla striscia “CryptoTalks” ci saranno altri appuntamenti interessanti da non perdere all’interno di MoneyViz Privè, con approfondimenti dedicati a una serie di temi economici, finanziari, alla tassazione negli investimenti e ad altre sfaccettature del mondo crypto. Moneyviz, startup attiva nel campo della fiscalità del trading e delle criptovalute, discuterà di vari aspetti del mondo degli investimenti tradizionali ed alternativi con autorevoli esponenti come Stefano Capaccioli, Paolo Luigi Burlone, Carlo Alberto Micheli, Michele Ficara Manganelli, Fabio Scacciavillani, Pietro Michelangeli, Giacomo Saver, Francesco Casarella, Orlando Merone, Nino Ragosta, Massimo Bonelli, Matteo Monari, Massimo Chiriatti e per finire un CryptoPunk.

L’importanza dell’informazione in ambito crypto, finanza e investimenti

La presenza di specialisti per parlare delle criptovalute all’interno di Casa Sanremo rappresenta senz’altro una scelta importante. Come rilevato dal VII Rapporto della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, in Italia è in crescita l’interesse nei confronti del trading online, dei mercati azionari e delle cripto-attività. Queste tendenza richiede una maggiore attenzione rispetto all’informazione di qualità e all’educazione finanziaria, per consentire a chiunque di informarsi bene ed essere in grado di compiere scelte consapevoli.

Si tratta dell’obiettivo alla base del progetto di Criptovaluta.it, un sito web che ha visto aumentare il traffico del 6.000% nel 2021, a dimostrazione del crescente interesse legato al settore criptovalutario. D’altronde, le tecnologie crypto si stanno diffondendo a ritmi sostenuti tra i privati e le imprese, un fenomeno inarrestabile e disruptive che richiede un approccio coscienzioso e prudente, partendo proprio da una migliore conoscenza di queste tecnologie per capire come usarle e quali opportunità offrono in termini di investimenti.

La visibilità garantita dalla Casa del Festival di Sanremo consentirà di raggiungere un maggior numero di persone, per introdurre il mondo crypto non solo tra gli appassionati ma anche a chi potrebbe iniziare a utilizzare queste soluzioni nei prossimi anni, ad esempio per gestire i pagamenti o i processi documentali all’interno della propria azienda.

In questo contesto Criptovaluta.it conferma il suo impegno per un’informazione affidabile, indipendente e accessibile a tutti, mettendo a disposizione degli utenti la massima professionalità per parlare in modo trasparente e preciso di tutto ciò che riguarda le criptovalute.