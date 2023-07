Csc: Grippo (Az), 'battaglia per cultura libera continua, maggioranza arrogante'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "L’arroganza di questa maggioranza sta in egual misura tanto nelle parole degli esponenti leghisti, infastiditi perché colti sul fatto, quanto nel comportamento in commissione: incuranti delle proteste di tante studentesse e di tanti studenti, delle rich...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "L’arroganza di questa maggioranza sta in egual misura tanto nelle parole degli esponenti leghisti, infastiditi perché colti sul fatto, quanto nel comportamento in commissione: incuranti delle proteste di tante studentesse e di tanti studenti, delle richieste dell’opposizione di un confronto nel merito, hanno forzato la mano e approvato l’emendamento vergogna. Il nostro lavoro, però, non si interrompe: presenteremo un emendamento in aula su questo tema, sperando che il governo rifletta sull’opportunità di procedere in questo modo su un tema così importante come la riforma di questo ente". Così Valentina Grippo, deputata di Azione e vicepresidente della commissione Cultura a Montecitorio.