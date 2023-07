Csc: Orfini (Pd), 'dal centrodestra emendamento teppistico, stiamo combattendo''

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Quello che stiamo vivendo con il Centro sperimentale di cinematografia è un pessimo film, un B-movie, senza neanche il fascino dei B-movie. C'è un emendamento teppistico che mette sotto controllo il Centro sperimentale, che cambia prima del tempo i vertici, ed è una relazione di potere sbagliata. Noi abbiamo denunciato appena lo abbiamo visto, abbiamo fatto ostruzionismo, come in questo momento in commissione, per cercare di evitare l'approvazione. Fino a pochi minuti fa, però, il centrodestra andava spedito". Lo dice Matteo Orfini, deputato del Partito democratico, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio prima della conferenza del suo schieramento proprio sul tema. "Siamo in attesa del colpo di scena positivo, vediamo. Stiamo combattendo", conclude Orfini.