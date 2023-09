Csm: Costa (M5s), 'nomina Gratteri come procuratore Napoli ottima notizia'

Csm: Costa (M5s), 'nomina Gratteri come procuratore Napoli ottima notizi...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La nomina di Nicola Gratteri come procuratore della Repubblica di Napoli è un'ottima notizia per la città. Una realtà che conosco bene e che è molto stimolante. A lui, e alle donne e agli uomini della procura i miei migliori auguri di buon lavoro!". Così in un tweet il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Costa.