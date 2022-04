Csm: Ferri, 'accordo al ribasso'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Un accordo di maggioranza al ribasso, le mediazioni trovate peggiorano il testo, è giusto che Italia Viva porti avanti le proprie proposte in Commissione ed in Aula per far riflettere, in modo costruttivo, ancora la maggioranza”. Così il deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferri.

“La Ministra è stata cortese nell’ascolto, ma non disponibile nella sostanza e ha chiaramente fatto capire di voler andare avanti senza Italia Viva, ne prendiamo atto. Una riforma che premia il peso delle correnti e mette in difficoltà chi vuole rimanere fuori dal sistema e pensare solo al lavoro".

"È pericoloso – spiega – introdurre le pagelle dei magistrati quando chi decide saranno le correnti. La legge elettorale del Csm blinda chi ha il sostegno delle correnti e lascia soli i candidati autonomi.

Non ci sarà discontinuità con il passato. Non cambierà niente, anzi le correnti saranno più forti di prima. Ora capisco perché il segretario della corrente Area, Albamonte, abbia invaso a gamba tesa il campo della politica pretendendo di decidere la delegazione dei partiti di maggioranza”.