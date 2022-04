Csm: M5S, 'bene stop 'porte girevoli', critici su separazione e sistema elettorale'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Lo stop alle cosiddette 'porte girevoli', fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, costituisce una conquista importante. E’ uno degli aspetti più positivi della riforma appena votata in commissione Giustizia e siamo orgogliosi di poter rivendicare il nostro impegno per queste norme".

Così le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia.

"Su altri interventi previsti dal testo, come ad esempio quello che riguarda la separazione delle funzioni o quello sul sistema elettorale, riteniamo esserci forti criticità. Il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Csm, in particolare, rischia di peggiorare la situazione esistente e comunque non sembra in grado di garantire la parità di condizioni tra magistrati indipendenti e quelli sostenuti dalle correnti, come invece avrebbe assicurato il sistema proposto dall’ex ministro Bonafede”.