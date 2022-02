Csm: Pd, 'sosteniamo punto equilibrio raggiunto in Cdm'**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "L'approvazione della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura porta delle novità rilevanti e rappresenta un punto di sintesi". Lo dichiarano gli esponenti dem Anna Rossomando, Alfredo Bazoli e Walter Verini.

"Riteniamo importante l'adozione di una legge elettorale che assicuri maggiore pluralismo, contendibilità e parità di genere.

Sulle porte girevoli tra magistratura e politica bene lo stop alle candidature negli stessi distretti in cui si esercita la funzione giurisdizionale. Siamo inoltre soddisfatti delle norme sullo stop alle nomine a pacchetto e sulla presenza con diritto di voto di avvocati e docenti nei consigli giudiziari, che erano tra le nostre proposte".

"Ora la riforma arriverà in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati dove il Pd sosterrà il punto di equilibrio raggiunto in Consiglio dei Ministri come richiesto dal presidente del Consiglio Draghi, sapendo che questo è il contributo che il Parlamento darà al necessario percorso di rinnovamento e autorigenerazione della magistratura".