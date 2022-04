Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Una bella notizia: tra le innovazioni che avremo con la riforma del Csm, anche l'introduzione del principio di parità di genere a cui come deputate Pd tenevamo molto. Si tratta di una proposta saggia e attesa approvata in Commissione Giustizia e martedì si va in aula per la discussione generale".

Lo dichiara Barbara Pollastrini, deputata dem.