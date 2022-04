Csm: Sisto, 'grande lavoro commissione, rispettati tempi'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Con grande senso di responsabilità e profonda sensibilità verso una riforma necessaria e attesa, la Commissione Giustizia della Camera ha lavorato alacremente per approvare il mandato ai relatori per la riforma del Csm. Siamo pienamente nei tempi previsti".

Lo dichiara il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto.

"Oggi siamo ancora più vicini all’obiettivo finale: ridare smalto alla giustizia e mettere il cittadino al centro del sistema. Non si tratta di una rivoluzione copernicana e meno che mai di interventi punitivi, ma di significativi passi avanti per far sì che gli italiani possano contare su una magistratura pienamente in sintonia con avvocatura e politica, in linea con il dettato costituzionale.

Dal 19 aprile comincerà il percorso in Aula dove confidiamo si riproponga lo stesso clima costruttivo maturato in Commissione”, conclude.