Csm: Verini, 'riforma buon risultato, Lega e Iv la sostengano'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “La riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm definita dell’accordo di maggioranza con la ministra Cartabia è un buon risultato. Ci sono contenuti innovativi e coraggiosi che potranno aiutare la magistratura a ritrovare credibilità e autorevolezza. Penso a nuove modalità per gli incarichi e le promozioni, alla limitazione seria delle porte girevoli, alla valutazione più articolata dei profili professionali.

Sono stati battuti tentativi di stravolgere il testo uscito dal Consiglio dei ministri, tentativi legati a emendamenti incostituzionali, come quelli sul sorteggio, sulla responsabilità civile diretta, sull’incompatibilità dei parlamentari ad essere eletti nel Csm. È stata respinta, con una soluzione equilibrata, l’idea di azzerare il passaggio di funzioni". Lo afferma Walter Verini, deputato del Pd e relatore della riforma.

"In generale -aggiunge- la riforma tutela principi costituzionali, come quelli -intoccabili- dell’indipendenza della magistratura.

Ora sarebbe inaccettabile che forze di maggioranza -penso a Lega e Italia viva- non sostengano pienamente e con lealtà i contenuti dell’accordo, a partire dai voti di commissione di lunedì. Sarebbe un atteggiamento incomprensibile che metterebbe a rischio il percorso di una riforma utile per il Paese, come quelle già approvate del processo penale e civile”.