Cthulhu, un mostro leggendario per 10 artisti a Lucca Comics

Milano, 23 ott. (askanews) – Un mostro leggendario per Lucca Comics & Games 2023. CMON, editore e designer di giochi da tavolo, giochi di ruolo e graphic novel, farà rivivere nella città toscana il mito di Cthulhu, la creatura dell’orrore cosmico dello scrittore americano H.P Lovecraft con una statua alta 5 metri, ma anche con le reinterpretazioni grafiche di 10 artisti di fama internazionale

La terrificante creatura, apparsa per la prima volta nel 1928, è stata disegnata in esclusiva per CMON da ZeroCalcare, Adrian Smith, Paul Bonner, Marco Checchetto, Gipi, Karl Kopinski, Marko Djurdjevic, Daniel Zrom, Paolo Parente e Giuseppe Camuncoli. Le dieci litografie di Cthulhu andranno a comporre uno speciale portfolio “ART FROM BEYOND” in vendita esclusivamente durante Lucca Comics con una tiratura limitata di 250 pezzi.