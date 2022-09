Cuba al buio dopo l’uragano Ian, allarme in Florida

Roma, 28 set. (askanews) – L’isola di Cuba è al buio dopo il passaggio dell’uragano Ian con piogge torrenziali e venti a 200 chilometri all’ora. Si è abbattuto sulla provincia di Pinar del Rio, circa 50mila persone sono state evacuate. Colpita anche la capitale L’Avana. Sono stati segnalati ingenti danni ma al momento non ci sono vittime, riferisce la protezione civile.

La zona più colpita quella delle piantagioni di tabacco a Pinar del Rio: ci sono coltivazioni allagate, alberi sradicati, molti dei quali sembrano essere stati tagliati con un’ascia, e fili elettrici sparsi ovunque.

“È una situazione estremamente difficile per tutti gli agricoltori, con la crisi che stiamo vivendo non sappiamo davvero adesso come si possa affrontare tutto” dice Maritza Carpio, proprietaria di una piantagione di tabacco.

L’uragano si sta spostando verso la costa occidentale

della Florida dove sono state sgomberate dalle proprie case circa 1,75 milioni di persone.