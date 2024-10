Cuba resta al buio, un blackout nazionale spegne l'Isola

L’Avana, 19 ott. (askanews) – Un colossale black out nazionale ha lasciato Cuba è al buio. L’isola si è “spenta” perchè il sistema elettrico è completamente collassato a seguito della “disconnessione totale” della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras, una delle più grandi dell’Isola, a causa di un incidente. Nonostante l’intervento per cercare di riparare il guasti, l’isola caraibica è ancora in gran parte senza elettricità. Gli abitanti, noti per la loro proverbiale serenità, non si sono persi d’animo e hanno cercato di continuare la loro vita, compresa quella notturna.

Sull’isola però la crisi energetica è sempre più pensante anche a causa dell’embargo imposto contro il governo comunista.

Per far fronte all’emergenza, l’esecutivo dell’Avana, ha chiesto misure pesanti per risparmiare energia, invitando tra l’altro molti lavoratori a restare a casa. Chiuse da oggi anche le scuole, così come i locali notturni e i centri ricreativi.