CUBO A.P.E, interior design: funzionalità ed estetica si uniscono

CUBO A.P.E è uno studio di interior design in grado di fondere funzionalità ed estetica, con progetti innovativi e originali in grado di raccontare delle storie. Creare interni è un lavoro complicato, ma se fatto con il cuore può dare forma ad ambienti davvero unici nel loro genere.

CUBO A.P.E, lo studio di interior design in grado di creare ambienti che raccontano una storia

CUBO A.P.E è uno studio di interior design di Milano, in grado di creare ambienti che riescono a raccontare una storia, trasformando gli spazi in vere e proprie opere d’arte. Roberto Papini, ideatore di questo progetto, ha spiegato di lavorare applicando un atteggiamento simile al suo appartamento situato nel cuore della città alta a Bergamo, il quartiere aristocratico bergamasco che è stato il suo preferito fin dall’adolescenza. “Adoro questi appartamenti aristocratici che hanno una vera storia. Ciò che ammiro sono anche le proporzioni delle stanze, le infilate, i soffitti alti, le grandi finestre e la precisione delle modanature e delle cornici. Non si tratta dello sfarzo borghese del XX secolo; è stato il XVIII secolo il grande secolo in cui si è trattato di gettare le basi del grande arredamento francese” ha dichiarato, spiegando che spesso gli spazi vengono modificati ma possono dare lo stesso l’impressione di essere lì da sempre. Sono proprio gli ambienti a raccontare una storia, grazie alla cura dei dettagli e al rispetto di ciò che esisteva già. “Credo che a molti architetti piaccia vivere in spazi carichi di storia che li precede e va un po’ oltre” ha spiegato Papini, sottolineando che è come avere una pagina bianca che deve essere colorata. “Penso che l’interno di qualsiasi progetto di interior design debba essere bello e fruibile, e che ogni stanza di una casa sia creata per essere vissuta” ha aggiunto, specificando che lo scopo è quello di creare progetti che riescano a raccontare lo scorrere del tempo, senza mai seguire mode momentanee, avvalendosi di rari pezzi d’epoca e collaborando con artisti e artigiani specializzati di tutto il mondo. Il marchio di fabbrica di CUBO A.P.E è la capacita di interpretare i desideri dei clienti, realizzare le loro idee e incontrare i loro gusti. I risultati sono case lussuose ma confortevoli, eleganti ma vivibili.

CUBO A.P.E, interior design: funzionalità ed estetica si uniscono

Roberto Papini ha spiegato di voler creare quello che crede essere “un grande design”, sottolineando che quando lavora ad un progetto di interni crede fermamente che sia importante non solo la bellezza degli oggetti scelti, ma anche costruire nuovi significati e nuove storie che aumentano il loro valore. La maggior parte dei clienti sono collezionisti, per questo lo studio di interior design escogita uno schema di progettazione che include quasi sempre pezzi e opere importanti. Spesso i progetti girano intorno alle opere, quindi gli interni vengono integrati con mobili vintage e su misura, pezzi unici realizzati da artigiani, texture e colori accesi per garantire che l’ambiente domestico sia vivace. “Nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di lavorare con artisti e artigiani straordinari le cui creazioni mi hanno sempre ispirato. Per esempio, ultimamente amo e osservo molto le decorazioni che evocano i rami fioriti dei tappeti guatemaltechi, intrecciati in metallo e pelle e tessuti a mano” ha dichiarato Roberto Papini. “È importante essere curiosi, osservare, fare domande, immergersi nelle mostre di musei e gallerie d’arte, partecipare alle conferenze di noti professionisti del design, visitare centri di design, studi e fiere artigianali, negozi di antiquariato, mercatini e produttori di mobili, accessori, illuminazione, tessuti, tappeti” ha aggiunto l’esperto.

Molti clienti dello studio hanno delle famiglie ed è importante che gli spazi in cui vivono riescano a riflettere l’essenza e la vita di ogni persona. Anche quando si tratta di locali commerciali bisogna lasciare che sia l’ambiente a raccontare una storia e questa in gran parte è determinata non solo dal passato e dal gusto ma anche dal design e dalla funzionalità dell’ambiente stesso. “I miei viaggi sono una continua fonte di ispirazione per i progetti futuri, tengo gli occhi ben aperti, sono attento a tutto ciò che ho attorno e lascio spazio alla crescita” ha dichiarato Papini. “Siamo un piccolo studio come CUBO A.P.E. per scelta, sicuramente cerco talento e un certo livello di buon gusto nei miei collaboratori ma anche un atteggiamento positivo, curioso e sicuro di sé che non hanno difficoltà ad ascoltare” ha aggiunto. L’interior design è un campo in continua evoluzione in cui si trae ispirazione dal passato per guardare al futuro. Le richieste dei clienti durante un progetto spesso sono decisamente inusuali, ma è sempre motivante e interessante riuscire a discutere di ogni dettaglio e creare dei progetti su misura.