Cucinotta: “L’ingrediente perfetto”? Il cibo è amore e coccole

Roma, 24 set. (askanews) – “Questo programma è nato per caso, ero andata ospite a un programma prodotto da Elio Bonsignore e lui subito dopo ha chiesto al mio agente ‘ma Maria Grazia lo farebbe un programa di cucina?”: così Maria Grazia Cucinotta, in un video per askanews spiega come è nato “L’Ingrediete Perfetto”, il programma settimanale di cucina e di promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane che conduce la domenica su la7.

“Mi sono detta ‘mi piace cucinare, mi piace condividere’, è un po’ come essere in cucina quando faccio le cene con le mie amiche, si comincia a stare insieme, a parlare e poi diventa qualcosa di scambio, ci si scambiano le ricette, i piccoli segreti, e così è l’ingrediente perfetto”, ha aggiunto Cucinotta.

“Condivido il mio piatto con i miei amici – ha proseguito – è un modo per imparare, è un modo per scoprire le varie eccellenze in giro per l’Italia.

Per me cucinare è un modo per coccolare, ogni piatto deve essere delicato, deve viziare l’altra persona, devi viziare anche te stesso. Il cibo per me è amore e coccole e attenzioni, cuciniamo insieme, perché fa bene al cuore, fa bene alla mente e fa bene a tutte le persone che amiamo”, ha sottolineato.

Anche per questa nuova edizione Maria Grazia Cucinotta dalla sua cucina galleggiante sulle rive del Tevere propone ogni domenica 4 ingredienti perfetti, raccontati direttamente dai produttori locali, e realizza in studio due ricette a stampo tutoriale. Tornano anche Gianluca Mech e Giacomo Vitali con lo spazio dedicato alle ricette light. La novità di questa edizione, una nuova rubrica dove la conduttrice racconta le cucine dal mondo.

L’Ingrediente perfetto è prodotto dalla “Me Production Srl” di Elio Bonsignore, in collaborazione con Cairo RCS Media, scritto da Luca Balsamo e Veronica Moccia, diretto da Jonathan Paladini.