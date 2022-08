Ivano Michetti, dei Cugini di Campagna, si è lasciato delle gravi offese nei confronti di alcuni naufraghi, tra cui Guendalina Tavassi.

Ivano Michetti, dei Cugini di Campagna, ha offeso in modo grave alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ha attaccato duramente Guendalina Tavassi, con parole molto offensive.

Cugini di Campagna, Ivano attacca Guendalina Tavassi: “Ma chi è, una pornostar?”

I riflettori si sono riaccesi sui Cugini di Campagna, ma in modo negativo.

Secondo quanto riportato da Novella 2000, alcuni utenti hanno segnalato le parole offensive di Ivano Michetti, fratello gemello di Silvano, che durante un concerto si è lasciato scappare delle pesanti offese nei confronti di alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi. Michetti ha tirato alcune pesanti frecciatine, soprattutto nei confronti di Guendalina Tavassi. “Edoardo, il fratello di una famosissima baldra**a…Fratello della Grande Guendalina. ‘Ma chi è, una pornostar?’ ho pensato. Non la conoscevo…

” ha dichiarato Michetti.

Insulti agli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi

“All’Isola erano in tanti a recitare, hanno fatto le loro combriccole o contro Nick o a favore di altri naufraghi, e questo aspetto dei reality non mi piace. Per non parlare del fatto che a livello di notorietà, chi c’era di effettivamente noto, lì? Si basava tutto su… Guendalina o quell’altra che aveva fatto l’Isola già due volte” ha dichiarato Michetti.

“Gli unici veramente popolari potevamo essere noi dei Cugini, infatti i fan hanno seguito le nostre vicende. Per il resto do ragione a Maurizio Costanzo, che ha detto che se è l’Isola dei Famosi qualche famoso dovrebbe esserci. La funzione dei reality invece è un’altra, quella di rilanciare qualcuno che ha perso popolarità, la gente se ne ricorda e magari si guadagna una parte in un film o in altri programmi” ha aggiunto.

Non sono mancate le frecciatine nei confronti di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro.