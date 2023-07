Cuki lancia 'Save The Food', l'app per il risparmio alimentare

Milano, 12 lug. (askanews) – La lotta allo spreco alimentare si fa smart. Cuki presenta “Save The Food” l’applicazione che nell’intento dell’azienda aiuterà le famiglie nella gestione del proprio congelatore. Un modo facile, veloce e intuitivo per dare un taglio agli sprechi e rendere più efficace il rapporto domestico con la conservazione del cibo. A spiegarlo è Carlo Bertolino, Direttore Marketing Cuki:

“Quest’app vuole essere un aiuto a tutte le persone in un modo molto facile ed intuitivo. Ci permette di sapere, ovunque noi siamo, cosa c’è nel nostro freezer e ricordarci quando dovremmo scongelarle. Molti pensano che gli alimenti in freezer possano restare a lungo, ma in media vanno mantenuti dai 3 ai 9 mesi”.

Da sempre infatti Cuki è in prima linea non solo per l’innovazione in materia di conservazione del cibo, ma anche per quel che riguarda l’educazione sul consumo consapevole delle risorse alimentari. Perché sensibilizzare le persone nella lotta allo spreco deve essere un must per tutte le aziende del settore. E se a dirlo è anche uno Chef di successo come Max Mariola, bisogna crederci:

“Il messaggio è quello di non buttare niente. Meno buttiamo e più salviamo il pianeta e salviamo persone. È una cosa che dobbiamo fare per forza, facendo attenzione a ciò che non usiamo cercando di conservarlo nel miglior modo possibile. Questa è un’app veramente intelligente”.

Un’app moderna, disponibile per tutti i sistemi operativi, contenente uno sconfinato database per mettere in sicurezza il nostro congelatore. Per dire basta agli sprechi economici e soprattutto a quelli alimentari.