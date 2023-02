Cultura: Bergamo-Brescia Capitale, arriva biglietto integrato per trasporti e musei

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Un biglietto integrato che permette di muoversi agevolmente tra le due città e di visitarne i principali musei cittadini. E' l'iniziativa lanciata da gruppo Brescia Mobilità e Atb Bergamo in occasione dell’anno che vede Bergamo e Brescia co...

Milano, 17 feb.

(Adnkronos) – Un biglietto integrato che permette di muoversi agevolmente tra le due città e di visitarne i principali musei cittadini. E' l'iniziativa lanciata da gruppo Brescia Mobilità e Atb Bergamo in occasione dell’anno che vede Bergamo e Brescia condividere il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Con un solo biglietto sarà possibile avere accesso ad un amplissimo ventaglio di opportunità, che comprendono non solo l’utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico urbano delle due città, e dunque autobus, metropolitana, tram e funicolare, ma anche e soprattutto l’ingresso nei principali musei di Bergamo e Brescia.

Acquistare il biglietto sarà semplicissimo: basterà scaricare un'app, selezionare il titolo di viaggio che si preferisce e procedere con il pagamento con carta di credito. Una volta acquistato, il biglietto potrà essere attivato in qualsiasi momento, sempre tramite app. In seguito all'attivazione, verrà generato un Qr code da esibire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico e all'ingresso dei musei aderenti. Nell’arco delle 24, 48 o 72 ore i turisti potranno salire indifferentemente su tutti i mezzi e accedere a tutti i musei elencati, senza alcuna ulteriore prenotazione e senza limiti di ingresso.

E non è tutto. A breve verrà rilasciata l’ultima parte del progetto che, grazie alla collaborazione con Trenord, prevede l’aggiunta del treno tra i mezzi di trasporto utilizzabili, per mettere a disposizioni di turisti e visitatori un ventaglio di opzioni ancora più ampio e in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasporto: in questo caso i ticket includeranno anche il trasporto via ferro tra Bergamo e Brescia, che è stato potenziato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.