Cultura: Cdm, Genova capitale italiana del libro nel 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Genova capitale italiana del libro nel 2023. L'ultimo step dal Cdm di questa mattina a Palazzo Chigi. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano – si legge nella nota diffusa post Cdm -, ha deliberato l’assegnazione del titolo di Capitale italiana del libro, per l’anno 2023, alla città di Genova, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15".

"La giuria ha valutato positivamente l’ampiezza e l’organicità della proposta presentata dalla città, in particolare per la presenza di programmi di valorizzazione e integrazione dell’articolato sistema bibliotecario del territorio comunale e, più in generale, delle collezioni e del patrimonio storico, artistico e letterario, attraverso iniziative, quali visite virtuali delle strutture bibliotecarie, mostre temporanee, attività formative del corpo docente, coinvolgimento di giovani e anziani nei programmi di lettura. Sono state apprezzate anche le sinergie proposte con altre iniziative – quali festival della storia, della scienza, mostre dell’editoria, fiere del libro – e la capacità di attuare collaborazioni tra pubblico e privato, idonee a generare un ritorno economico e di immagine per la città".