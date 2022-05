Cultura, Di Thiene (ADSI): “Siamo centro di produzione economica”

Roma, 18 mag. (askanews) – “Il 22 maggio ci saranno oltre 500 luoghi meravigliosi aperti al pubblico in occasione della giornata nazionale delle dimore storiche italiane. Sarà un’occasione unica per andare alla scoperta di bellezze spesso sconosciute e vogliamo dimostrare ancora una volta quanta passione ci sia dietro la gestione delle dimore storiche e quanto sia importante sul territorio la filiera economica che rappresentiamo”. Lo ha detto il Presidente dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche, Giacomo di Thiene, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Piero Tatafiore.

“Siamo il più grande museo diffuso in Italia – ha continuato di Thiene – Ospitiamo eventi di qualsiasi tipologia e aperti a tutti. C’è però grande confusione sugli aspetti amministrativi perché non c’è un unico referente ma soprattutto non ci sono norme adattate ai beni storici ma solo a nuove realizzazioni. Inoltre, servirebbe formazione per gli amministratori locali perché spesso il rapporto tra pubblico e privato è impossibile perché non c’è la capacità sul territorio di dare vita a questo rapporto.

In particolare, generiamo economia sul territorio alimentando il sistema economico delle medie-piccole città, siamo una filiera economica che meriterebbe le stesse attenzioni di tanti altri settori. Nel 2020, ad esempio, abbiamo ospitato 70mila eventi, di cui 30mila a titolo gratuito a scopo socio-culturale”, ha concluso di Thiene.