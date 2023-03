Cultura: gita in realtà aumentata alla scoperta dei percorsi dell'acqua di Bergamo e Brescia

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Una gita alla scoperta dei percorsi sotterranei che uniscono le vie dell’acqua tra Bergamo e Brescia, le due città nominate Capitale della Cultura 2023. L'iniziativa è dei consorzi di bonifica dei capoluoghi delle due province, quello dell’Oglio Mella e quello della Media Pianura Bergamasca, che hanno ideato il progetto 'Bergamo Brescia sotterranee' per permettere ai visitatori di conoscere luoghi inaccessibili ricchi di fascino e di storia, rendendo fruibili i passaggi dove l’acqua scorre tutt’oggi e dove solitamente solo gli addetti ai lavori possono entrare.

I due consorzi si sono appoggiati al gruppo speleologico Brescia Underground che, attraverso delle attente ricerche, ha evidenziato come oltre ai percorsi sotterranei già attualmente praticabili, come ad esempio la Fontana del Lantro o la Cannoniera di San Michele per Bergamo e Il Largo dei Custodi sotto l’abside della chiesa di Sant’Agata per Brescia, siano ancora tanti i siti ancora nascosti che portano con loro tracce di storia passata. Per consentire quindi a tutti di poter ammirare tali bellezze, si è pensato di ricostruire esattamente il loro aspetto originario e di renderle visibili attraverso un’esperienza virtuale. In particolare sono stati scelti quattro luoghi a Bergamo, Morla, Roggia Curna, Roggia Serio, Roggia Morlana e altri quattro luoghi a Brescia, Fiume Dragone, Roggia Canevrella, Fiume Celato, Fiume Molin del Brolo.

A partire dal 23 aprile sarà possibile effettuare la propria visita virtuale: la terza domenica del mese per chi sceglie Brescia, la quarta per chi sceglie Bergamo. Basta prenotare il proprio tour, completamente gratuito, attraverso il portale di Bergamo e Brescia Sotterranee (www.bergamobresciasotteranee.it) e farsi trovare nel punto stabilito all’ora indicata. Qui i visitatori, per un massimo di 10 persone, troveranno un apposito totem, riceveranno il proprio visore e potranno vedere il video del luogo sotterraneo e ascoltare il racconto della sua storia. Terminata la visione, il gruppo di visitatori si sposterà a piedi nella seconda postazione, dove ripeterà l’esperienza scoprendo così un altro sito storico sotterraneo della città. Il tour durerà all’incirca un’ora.