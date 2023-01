Cultura: Loizzo (Lega), 'non solo Dante, patrimonio destra immenso'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il ministro Sangiuliano citando Dante come precursore della cultura di destra ha aperto uni squarcio di provocazione intelligente ma non c'è dubbio che il patrimonio culturale della destra sia immenso". Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega ...

(Adnkronos) – "Il ministro Sangiuliano citando Dante come precursore della cultura di destra ha aperto uni squarcio di provocazione intelligente ma non c'è dubbio che il patrimonio culturale della destra sia immenso". Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega e componente della commissione Cultura della Camera.

"Esteticamente -aggiunge- anche Croce era di destra e se citiamo il romanticismo Leopardi e Foscolo erano due conservatori straordinari. È chiaro che tutti questi monumenti appartengano agli italiani ma la sinistra ha affermato, da Gramsci in poi, un pensiero unico in realtà inconsistente.

Voglio ricordare che un pensatore come Giovanni Gentile è stato praticamente oscurato per la sua adesione al fascismo, pur essendo un filosofo studiato in tutto il mondo tranne che, appunto, in Italia".