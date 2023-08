Cultura: Marcheschi (Fdi), 'approvare subito ddl anti-vandali, monumenti vanno tutelati'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Quanto accaduto oggi a Firenze, al Corridoio Vasariano, è inaccettabile ed è, purtroppo, l’ennesimo atto vandalico contro il nostro patrimonio artistico. Già da tempo in Senato abbiamo approvato un ddl che condanna i vandali a ripagare i danni arrecati, oltre alle implicazioni penali. Ci auguriamo che alla ripresa dei lavori lo approvi velocemente anche la Camera dei Deputati, i vandali non devono più avere la sensazione di poterla fare franca e i nostri monumenti devono essere tutelati una volta per tutte.” Lo scrive in una nota Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione cultura.