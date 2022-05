Cultura: Mattarella, 'capitale che si valorizza incontrando innovazione'

Braga, 4 mag. (Adnkronos) – "La cultura è un capitale sul quale si innesta il nostro essere comunità. È un capitale che permette di illuminare il nostro percorso. È un capitale che permette di ancorare saldamente le nostre identità. Come tutti i capitali, anche la cultura va messa a frutto nelle diverse dimensioni che la caratterizzano.

Di qui l’incontro anche con l’innovazione che ha permesso passi giganteschi da tutti i punti di vista: dalla scoperta e conservazione, alla valorizzazione dei patrimoni esistenti, alla loro fruizione sfuggendo alle limitazioni della accessibilità ai luoghi e della normale capacità di percezione con la realtà aumentata. Grazie alla creatività che sostiene, con la realizzazione di nuove installazioni e forme d’arte, anche digitale, anche virtuale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Braga, in Portogallo, al 15/mo Simposio Cotec, dal titolo 'Culture meets Innovation' e incentrato sui rapporti tra le Industrie creative e culturali (Icc) e gli altri settori industriali, sui loro effetti sinergici e sui potenziali vantaggi competitivi.

"È una tappa importante; che incide in modo significativo -ha proseguito il Capo dello Stato- sulle filiere culturali e proietta, soprattutto, verso il futuro di una creatività collegata alle attuali nuove possibilità. Creatività e innovazione alimentano, come noto, linee non solo virtuali o di servizio, bensì organicamente collegate a filiere produttive di beni. Si pensi, per un istante, ai prodotti di design o alla moda. L’osmosi tra mondi e comparti diversi non è certo caratteristica di oggi: si guardi solo al Rinascimento italiano o alla vivace vita culturale tra fine Ottocento e inizio Novecento, prima della tragedia delle due guerre mondiali.

A quanto abbiano modificato il modo di vivere, di educare, di abitare, di produrre".

"L’esperienza insegna -ha concluso Mattarella- che il collegamento tra creatività e creazione di valore arricchisce sia l’identità morale di un popolo sia il suo benessere generale".