**Cultura: Mattarella, 'in tempi difficili irrinunciabile punto di rifer...

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "La cultura, la conoscenza, le arti, in tempi così difficili come quelli che attraversiamo, si ergono, ancora una volta, come irrinunciabili punti di riferimento". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla presentazione di Bergamo e Brescia ca...