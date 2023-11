Cultura: Mattarella, nuove sfide impongono salvaguardia e trasmissione patrimonio'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Il nesso fra preservazione del patrimonio culturale ed altri valori fondamentali è ancora attualissimo. Nuove sfide, quali un’interdipendenza sempre più stretta, il cambiamento climatico, l’urbanizzazione accelerata e i flussi migratori incontrollati ci impongono di attualizzare ed ampliare gli strumenti di tutela del patrimonio, rispondendo all’imperativo di trasmetterlo intatto alle generazioni future. Si tratta di una esigenza particolarmente avvertita dalla Repubblica Italiana che, alla luce di una storia e di tradizioni di grande significato, inserisce la tutela del patrimonio e del paesaggio fra i principi fondamentali della Costituzione". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Conferenza Italia-Unesco 'Cultural heritage in the 21st century' che si svolge a Napoli.

"Dalle trasformazioni sociali ed ambientali cui ho fatto riferimento -aggiunge il Capo dello Stato- nasce l’esigenza di salvaguardare il patrimonio anche nella sua dimensione intangibile, intesa come fattore che determina l’identità culturale dei popoli stessi. Un’identità viva e dinamica, iscritta nelle tradizioni, nei linguaggi e nelle arti".

"Sono certo che dalle vostre riflessioni scaturiranno nuovi spunti per sviluppare ulteriormente il dibattito su di un tema cruciale per l’intera Comunità internazionale. La preservazione della cultura in tutte le sue forme -ribadisce Mattarella- è fra le espressioni più alte di collaborazione fra gli Stati, oltre che fondamentale strumento di convivenza civile e di rispetto dell’altro. Un principio purtroppo ignorato oggi in tante parti del mondo".