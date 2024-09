Cultura, Portaluri (Invitalia): "Programmazione fondamentale per sviluppo"

Cultura, Portaluri (Invitalia): "Programmazione fondamentale per svilupp...

Cultura, Portaluri (Invitalia): "Programmazione fondamentale per svilupp...

Sibari (Cs), 12 set. (Adnkronos) - "Io do per scontato che cultura e innovazione siano il motore dello sviluppo culturale di questo territorio. Ma la spinta arriva dalla programmazione dei lavori e delle opere pubbliche, che sono decisivi per lo sviluppo". Lo sostiene il responsabile degli...