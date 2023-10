Cultura: Sangiuliano, 'il 15 novembre Meloni inaugurerà grande mostra su Tolkien'

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Il prossimo 15 novembre il presidente del Consiglio inaugurerà la grande mostra su Tolkien, nel cinquantenario della scomparsa del grande scrittore inglese. So che i giornali si lanceranno in polemiche ma io con orgoglio faccio la mostra su Tolki...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "Il prossimo 15 novembre il presidente del Consiglio inaugurerà la grande mostra su Tolkien, nel cinquantenario della scomparsa del grande scrittore inglese. So che i giornali si lanceranno in polemiche ma io con orgoglio faccio la mostra su Tolkien, fra l'altro in collaborazione con l'università di Oxford". A dirlo è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla convention "Italia, le radici della bellezza – turismo, cultura, enogastronomia, sport" di Fdi in corso a Brucoli (Siracusa).