L'origine, la storia, i film e le frasi celebri in occasione della Giornata della Memoria, istituita per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Il 27 Gennaio 2020 si celebra la Giornata della Memoria. In questo giorno si ricordano le vittime di uno degli avvenimenti storici più cruenti della seconda guerra mondiale: l’Olocausto.

La persecuzione nei confronti degli appartenenti al credo religioso dell’ebraismo, e non solo, ha lasciato il segno in coloro che sono riusciti a sopravvivere alle torture fisiche e psicologiche dei campi di sterminio. I sopravvissuti hanno potuto raccontare al mondo la tragedia vissuta e permettere che quanto accaduto non venisse dimenticato. Da qui un giorno specifico, istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005.

Giornata della Memoria: la storia

L’Olocausto ha rappresentato un momento storico di frattura. La persecuzione di un popolo sulla base dell’ideologia nazista della superiorità della razza ariana, per cui gli ebrei erano da eliminare ed estirpare, ha originato paura e odio tra le persone e ha sconvolto gli equilibri mondiali.

Il 27 gennaio del 1945, con la conclusione della Seconda guerra mondiale, avvenne la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, uno dei più grandi e devastanti campi di sterminio, in cui morirono un milione e mezzo di donne, uomini, anziani e bambini, uccisi nelle camere a gas e bruciati nei forni crematori.

Questa data è stata scelta, anni dopo, al fine di creare una giornata commemorativa internazionale in cui ogni uomo o donna di qualsiasi religione, cultura o nazione potesse ricordare e non dimenticare la Shoah e per dare a voce a chi non c’è più.

Giornata della Memoria: frasi celebri

Sulla Giornata della Memoria hanno scritto libri e tenuto discorsi commemorativi nel corso degli anni politici, letterati, filosofi, artisti di ogni genere e giornalisti.

Alcune delle frasi dedicate all’Olocausto sono divenute famose e vengono citate durante la Giornata della Memoria per discorsi, temi in classe e commemorazioni private e pubbliche, da parte di esponenti di ogni rango, per sottolineare la crudeltà dello sterminio ebraico.

Di seguito alcune citazioni tratte da film, libri o discorsi celebri:

“Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso”, Hannah Arendt.

“Non credo alle feste comandate. La memoria dovrebbe essere spontanea. L’unica cosa che si dovrebbe fare è raccontare veramente e in maniera spassionata ai giovani, che non lo sanno, cosa è stata la Shoah, senza fare mobilitazioni di folle” , Indro Montanelli.

, “Ho litigato con due vigili. Stavano insinuando che Auschwitz fosse solo un parco a tema”, Woody Allen.

I film sull’Olocausto

Durante la Giornata sulla Memoria molti canali TV, cinema e scuole organizzano proiezioni di film sul tema della Shoah e dell’Olocausto.

Di seguito i film più celebri sul tema dell’Olocausto, da rivedere in questa giornata: