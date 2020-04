Il 29 aprile si terrà l'evento di #Miniplay14 interamente online organizzato da InterlogicaHUB per trattare il tema di Serious Gaming.

Dopo l’edizione del 2019 , il #Miniplay14 torna il 29 aprile 2020 con un’edizione 100% online. InterlogicaHUB ha deciso, dunque, di riproporre uno degli eventi più importanti dedicati al tema del Serious Gaming rendendolo totalmente virtuale.

InterlogicaHUB organizza il#Miniplay14: l’evento sul Serious Gaming totalmente online

L’anno precedente l’evento del #Miniplay14 è stato un vero e proprio successo: divertimento, nuovi incontri e sorprendenti scoperte. Il 29 aprile 2020 gli ideatori dell’evento vogliono replicare la grande esperienza passata, migliorandola. Nuove modalità di organizzazione per Agile Meetup che diventa un’esperienza 100% virtuale grazie a questo evento, ma non meno suggestiva.

Mercoledì 29 aprile, dalle 18:30 alle 20:30, si tornerà a giocare attraverso una simulazione virtuale interattiva avvincente e versatile attraverso una ZOOM Room totalmente privata. In diretta su ZOOM, in una stanza creata appositamente per questo evento, ci si potrà mettere in gioco attraverso il Serious Gaming, strumento rivoluzionario e originale per imparare, capire e insegnare in maniera del tutto innovativa.

Il programma e i partecipanti

Antonio Fazio, Agile Coach e Trainer, insieme a Mattia Festa, Serious Game Facilitator, e Francesco Racanati, Scrum Master, accompagneranno tutti i “giocatori” partecipanti in queste due ore di divertimento sperimentale attraverso strumenti e modalità di interazione nuove e originali. Tanti saranno i temi che verranno affrontati durante la serata: dal team building all’analisi retrospettiva, passando per apprendimento, problem solving e tantissimi altri.

Tra creatività, innovazione e collaborazione, tutti i partecipanti potranno beneficiare di un momento di distrazione e, contemporaneamente, di apprendimento. In questo momento di crisi e momentaneo isolamento, il gioco sarà l’elemento fondamentale e di maggiore importanza per l’evento: in tutte le sue forme porterà a riscoprire la libertà e tutto ciò che essa porta con sé.

Come partecipare

I posti disponibili per il #Miniplay14 sono limitati: solo 40 gli accessi all’evento. Per poter partecipare sarà necessario registrarsi sulla pagina web del Virtual Meeting, per poi poter accedere alla live di mercoledì 29 aprile dalle ore 18:30.