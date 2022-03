Cuneo, ferisce la moglie con un coltello e si butta sotto un treno

Terribile tragedia a Cuneo. Un uomo ha ferito la moglie con un coltello al culmine di una lite, poi si è buttato sotto un treno.

Tragedia a Cuneo, ferisce la moglie e si uccide

Nella Giornata Internazionale della Donna è avvenuta una terribile tragedia a Bra, in provincia di Cuneo. Un uomo, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie con un coltello, poi si è ucciso buttandosi sotto un treno. Secondo quanto riportato da La Voce di Alba, tra marito e moglie era scoppiato un forte litigio. L’uomo ha aggredito la moglie, ferendola con un coltello in modo non grave. Poco dopo si è allontanato per uccidersi, gettandosi sotto un treno all’altezza di un passaggio a livello sul tratto della linea ferroviaria che separa la stazione di Bra da quella di Sommariva del Bosco.

Circolazione ferroviaria sospesa

Il treno coinvolto è della liena Sfm4 ed è partito da Alba, con direzione Torino Stura. La circolazione ferroviaria al momento è sospesa tra Bra e Carmagnola. I pendolari sono stati trasportati tra le due stazioni con dei bus sostitutivi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale e la Polfer.