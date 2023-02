Cuneo fiscale: come cambiano gli stipendi

Da gennaio 2023 le buste paga saranno più alte per chi guadagna fino a 35mila euro: ecco di quanto aumentano gli stipendi con il cuneo fiscale.

Taglio al cuneo fiscale: salgono gli stipendi

Le buste paga nel 2023 saranno più pesanti per i lavoratori dipendenti, grazie al taglio del cuneo fiscale già predisposto dal governo Draghi, e ampliato da Giorgia Meloni. L’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, infatti, ha esteso al 3% il taglio della quota contributiva per tutti i redditi sotto ai 25mila euro l’anno, lasciando il taglio del 2% per chi guadagna fino a 35mila euro.

La modifica è arrivata con la legge di Bilancio varata alla fine di dicembre, con i primi effetti sui salari relativi al mese di gennaio. Tutto questo si traduce in un aumento del netto variabile a seconda dello stipendio di ogni lavoratore, che può arrivare fino a circa 60 di euro lordi in più.

Le cifre degli aumenti

Fino a 25mila euro il taglio è del 3%, questo è il risultato:

retribuzione annua lorda 10mila euro, aumento mensile netto 19,25 euro

retribuzione annua lorda 12.500 euro, aumento mensile netto 24,06 euro

retribuzione annua lorda 15mila euro, aumento mensile netto 28,88 euro

retribuzione annua lorda 17.500 euro, aumento mensile netto 28,81 euro

retribuzione annua lorda 20mila euro, aumento mensile netto 32,92 euro

retribuzione annua lorda 22.500 euro, aumento mensile netto 37,04 euro

retribuzione annua lorda 25mila euro, aumento mensile netto 41,15 euro

La decontribuzione scatta al 2%, invece, per le fasce che vanno dai 25mila ai 35mila euro, in questo modo: