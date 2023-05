Home > Askanews > Cuneo fiscale, Pichetto Fratin: governo punta a riduzione strutturale Cuneo fiscale, Pichetto Fratin: governo punta a riduzione strutturale

Roma, 4 mag. (askanews) – “Questo aumento di riduzione del cuneo fiscale scade il 31 dicembre. Questa non è una manovra di bilancio. È chiaro che in sede di manovra di bilancio per il 2024-26 l’impegno del governo è rendere strutturale quello che è questo tipo di intervento”: così il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, a margine dell’Assemblea nazionale commercialisti a Roma.

