Cuoca 52enne morta dopo essersi gettata dal viadotto della Palermo-Sciacca

Grande tristezza per la scomparsa di una donna di 52 anni che ha scelto di togliersi la vita in Sicilia: da chiarire i motivi del gesto.

Terribile tragedia sulla Palermo-Sciacca per una donna che si sarebbe tolta la vita nella zona di Portella della Ginestra. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa insieme al personale sanitario e trasportata in ospedale, ma è morta dopo poco. La notizia è stata riportata da BlogSicilia.it.

Tragedia sulla Palermo-Sciacca, cosa è accaduto

Le condizioni erano parse sin da subito molto gravi, poi il decesso della cuoca di 52 anni. La vicenda è accaduta durante la giornata di lunedì 11 ottobre 2021, immediato l’allarme di alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell’ordine e il personale del 118. I soccorsi hanno subito raggiunto la zona dove la donna era precipitata.

Tragedia sulla Palermo-Sciacca, niente da fare per la donna

La donna è una cuoca di Casteldaccia, da chiarire il motivo del gesto estremo.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario non c’è stato altro da fare che constatare il decesso, probabilmente durante il trasferimento in ospedale.

Tragedia sulla Palermo-Sciacca, scomparsa una cuoca di 52 anni

Indagini in corso per chiarire cosa sia accaduto alla donna e capire i motivi del gesto. Ad avvertire i soccorsi sarebbe stato un passante che avrebbe chiamato immediatamente il personale sanitario: nonostante tutto la donna non ce l’ha fatta.